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В Ульяновской области пропали двое подростков

В Ульяновской области пропали двое подростков. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Отмечается, что 11 июня из дома ушла 17-летняя Снежана Зварыкина. Неизвестно, в какой одежде она была в день пропажи. Сама девушка ростом 170 см, нормального телосложения, с черными волосами и карими глазами.

14 июня пропал Матвей Тарабанов. 16-летнего подростка видели в черной олимпийке, такого же цвета футболке и шортах и синих кедах.

Молодой человек ростом 180 см, худощавого телосложения, с черными волосами и карими глазами.