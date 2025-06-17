В Спасском районе вновь заметили дорожный знак с ошибкой в названии деревни

«В Спасском районе дорожники вновь допустили ошибку в названии деревни: Моньясово превратилось в Маньясово. И никого не смутило при установке нового дорожного указателя, что на знаке с названием населенного пункта другое название», — рассказали жители деревни. Ранее дорожники исправили ошибку на знаке в названии рязанской деревни Милованово.