В Спасском районе вновь заметили дорожный знак с ошибкой в названии деревни
«В Спасском районе дорожники вновь допустили ошибку в названии деревни: Моньясово превратилось в Маньясово. И никого не смутило при установке нового дорожного указателя, что на знаке с названием населенного пункта другое название», — рассказали жители деревни. Ранее дорожники исправили ошибку на знаке в названии рязанской деревни Милованово.
В Спасском районе вновь заметили дорожный знак с ошибкой в названии деревни. Об этом РЗН. Инфо сообщили местные жители.
«В Спасском районе дорожники вновь допустили ошибку в названии деревни: Моньясово превратилось в Маньясово. И никого не смутило при установке нового дорожного указателя, что на знаке с названием населенного пункта другое название», — рассказали жители деревни.
Ранее дорожники исправили ошибку на знаке в названии рязанской деревни Милованово.
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