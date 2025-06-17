Рязанская прокуратура добилась возбуждения уголовного дела о мошенничестве
Проверкой установлено, что житель Спасского района мошенническим путем лишился 20-ти тысяч рублей. Отмечается, что ему отказали в возбуждении уголовного дела. По требованию прокурора процессуальное решение отменено. В итоге следователь завел уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
В Рязанской области после вмешательства прокуратуры возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба регионального надзорного органа.
Проверкой установлено, что житель Спасского района мошенническим путем лишился 20-ти тысяч рублей. Отмечается, что ему отказали в возбуждении уголовного дела.
По требованию прокурора процессуальное решение отменено. В итоге следователь завел уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).