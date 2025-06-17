В Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА

Беспилотную опасность объявили 16 июня в 23:56. Рязанцев призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой». В 6:43 17 июня угрозу атаки БПЛА на территории региона отменили. Кроме того, за ночь над российскими регионами за ночь уничтожили почти 147 беспилотников. Как сообщает Минобороны, БПЛА сбили над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Московским регионом.

В Рязанской области объявляли угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщает РСЧС.

Беспилотную опасность объявили 16 июня в 23:56.

Рязанцев призывали не подходить к окнам и оставаться в безопасном месте до сигнала «отбой».

В 6:43 17 июня угрозу атаки БПЛА на территории региона отменили.

Кроме того, за ночь над российскими регионами за ночь уничтожили почти 147 беспилотников.

Как сообщает Минобороны, БПЛА сбили над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Тульской областями, а также над Московским регионом.