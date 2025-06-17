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В Рязани презентовали новый гибридный кроссовер премиум-класса EXLANTIX ET
Гибрид заинтересовал поклонников технологий и владельцев классических автомобилей с ДВС, поскольку EXLANTIX ET сочетает в себе преимущества электродвигателя и практичность бензинового мотора.

Новинку показали в EXEED Центре Автоимпорт на Солнечной. Гибрид заинтересовал поклонников технологий и владельцев классических автомобилей с ДВС, поскольку EXLANTIX ET сочетает в себе преимущества электродвигателя и практичность бензинового мотора. Максимальная автономность без беспокойства о зарядке.

Как заявляет производитель, из основных преимуществ модели можно выделить:

  • Запас хода — 1180 км. Один из лучших показателей в классе на текущий момент.
  • Динамика и внедорожные возможности. Разгон до 100 км\ч за 4,8 сек. Полный привод и адаптивная пневмоподвеска.
  • Комфорт и безопасность. 4 сиденья с массажем, вентиляцией и подогревом, панорамная крыша с электрозатемнением. Трехзонный климат-контроль, ионизация/ароматизация воздуха. Продвинутый автопилот.
  • Гарантия 8 лет или 200 000 км пробега.

Как уверяют сотрудники EXEED Центра Автоимпорт на Солнечной, это далеко не полный список преимуществ EXLANTIX ET. И теперь, оценить их может каждый. Презентация дала старт продажам гибрида в Рязани. Пройти тест-драйв можно по адресу Рязань, ул. Солнечная д. 5.

Записаться можно по телефону +7 (4912)771-771 или на сайте rzn-exeed.ru