В Рязани осудили двух мужчин за вымогательство
Отмечается, что в ноябре 2024 года осужденные представились сотрудниками правоохранительных органов и подошли к незнакомцу. Мужчины начали угрожать потерпевшему и потребовали деньги. Рязанец перевел злоумышленникам 12 тысяч рублей. Они скрылись с места совершения преступления и потратили деньги. Вину фигуранты признали, возместили причиненный ущерб. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил им наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
В Рязани осудили двух мужчин за вымогательство. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба облпрокуратуры.
Отмечается, что в ноябре 2024 года осужденные представились сотрудниками правоохранительных органов и подошли к незнакомцу. Мужчины начали угрожать потерпевшему и потребовали деньги.
Рязанец перевел злоумышленникам 12 тысяч рублей. Они скрылись с места совершения преступления и потратили деньги.
Вину фигуранты признали, возместили причиненный ущерб.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил им наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.