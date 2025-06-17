В Рязани осудили двух мужчин за вымогательство

Отмечается, что в ноябре 2024 года осужденные представились сотрудниками правоохранительных органов и подошли к незнакомцу. Мужчины начали угрожать потерпевшему и потребовали деньги. Рязанец перевел злоумышленникам 12 тысяч рублей. Они скрылись с места совершения преступления и потратили деньги. Вину фигуранты признали, возместили причиненный ущерб. Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил им наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

В Рязани осудили двух мужчин за вымогательство. Об этом 17 июня сообщила пресс-служба облпрокуратуры.

Отмечается, что в ноябре 2024 года осужденные представились сотрудниками правоохранительных органов и подошли к незнакомцу. Мужчины начали угрожать потерпевшему и потребовали деньги.

Рязанец перевел злоумышленникам 12 тысяч рублей. Они скрылись с места совершения преступления и потратили деньги.

Вину фигуранты признали, возместили причиненный ущерб.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил им наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.