Суд конфисковал аэропорт Домодедово в пользу государства

Решение вынес Арбитражный суд Московской области. Отмечается, что иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы «Домодедово» и ее владельцам был подан в январе этого года. В заявлении требовалось взыскать в доход РФ 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг».Как говорилось в иске Генпрокуратуры РФ, владельцы аэропорта Каменщик и Коган в 2021—2023 годах вывели 18 млрд рублей прибыли Домодедово за границу под видом погашения займов. А фактическими совладельцами 90% акций аэропорта вместе с Каменщиком оказались двое иностранцев.

Суд конфисковал аэропорт Домодедово в пользу государства. Об этом сообщает РИА Новости.

Решение вынес Арбитражный суд Московской области. Отмечается, что иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы «Домодедово» и ее владельцам был подан в январе этого года. В заявлении требовалось взыскать в доход РФ 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг».

Как говорилось в иске Генпрокуратуры РФ, владельцы аэропорта Каменщик и Коган в 2021—2023 годах вывели 18 млрд рублей прибыли Домодедово за границу под видом погашения займов. А фактическими совладельцами 90% акций аэропорта вместе с Каменщиком оказались двое иностранцев.