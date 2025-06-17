Малков: Рязанская область направит на развитие промышленности более миллиарда рублей

Средства в сумме 1 млрд 175 млн 944,3 тыс. рублей высвобождаются благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам. Деньги пойдут на докапитализацию Фонда развития промышленности, а также гарантийных и микрофинансовых организаций, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу. Дополнительное финансовое обеспечение предназначено для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Рязанская область сможет направить на развитие промышленности более миллиарда рублей дополнительно. Об этом заявил депутат Госдумы от региона Андрей Макаров.

По его словам, средства в сумме 1 млрд 175 млн 944,3 тыс. рублей высвобождаются благодаря списанию задолженности Рязанской области по бюджетным кредитам.

Деньги пойдут на докапитализацию Фонда развития промышленности, а также гарантийных и микрофинансовых организаций, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу. Дополнительное финансовое обеспечение предназначено для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов.

«Докапитализация Фонда развития промышленности проводится по поручению нашего президента В. В. Путина. Глава государства ставит задачу — в ближайшие годы кардинально, на десятки процентов, увеличить в стране объем промышленного производства. У Рязанской области хорошие перспективы в этой работе. Главное, чтобы средства, направленные на поддержку промышленности, а также малого и среднего бизнеса давали стимул к развитию», — подчеркнул парламентарий.

Губернатор отметил востребованность такого механизма поддержки промышленности региона, как ФРП.

«Использование возможностей Фонда позволяет финансировать проекты по производству высокотехнологичной продукции, импортозамещению, приобретению современного оборудования, цифровизации производств. Не менее важна докапитализация фондов гарантийных и микрофинансовых организаций, оказывающих поддержку малому и среднему бизнесу. Это самый гибкий сектор экономики, где занято более трети трудоспособного населения региона. Мы ввели целый комплекс мер поддержки: льготные займы под небольшой процент, смягчение условий получения услуг институтов поддержки, снижение налоговых ставок по ряду позиций. Появляются дополнительные возможности. В работе Комиссии Госсовета „Эффективная и конкурентная экономика“ большое внимание уделяем донастройке мер поддержки МСП, вырабатываем и предлагаем новые решения не только для Рязанской области, но и для всей страны», — сказал Павел Малков.