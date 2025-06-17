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Бастрыкин поручил рязанскому СК завершить уголовное дело, начатое 10 лет назад
Отмечается, что к главе СК России обратилась жительница Рязанской области. Она не согласилась с ходом установления обстоятельств оказания медицинской помощи ей и ее новорожденному ребенку. По словам женщины, в январе 2015 года в одной из больниц в Рязани ей отказались проводить кесарево сечение. По мнению женщины, это привело к инвалидности младенца. Отмечается, что до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены. Отмечается неполнота и затяжной характер расследования уголовного дела. Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки, о чем представить доклад. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Бастрыкин поручил рязанскому СК завершить уголовное дело, начатое 10 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Отмечается, что к главе СК России обратилась жительница Рязанской области. Она не согласилась с ходом установления обстоятельств оказания медицинской помощи ей и ее новорожденному ребенку.

По словам женщины, в январе 2015 года в одной из больниц в Рязани ей отказались проводить кесарево сечение. По мнению женщины, это привело к инвалидности младенца.

Отмечается, что до настоящего времени виновные к ответственности не привлечены. Отмечается неполнота и затяжной характер расследования уголовного дела.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Рязанской области Олегу Васильеву принять меры к завершению расследования уголовного дела в кратчайшие сроки, о чем представить доклад.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.