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В Ульяновской области один человек погиб и трое пострадали в аварии с грузовиком

В Ульяновской области один человек погиб и трое пострадали в аварии с грузовиком. Об этом сообщил портал «Ульяновск».

Трагедия произошла в Николаевском районе на 790-м километре трассы М-5 «Урал». Chery Arrizo 8 столкнулся с автомобилем ГАЗ.

По предварительной информации, 51-летний водитель иномарки выехал на встречную полосу и врезался в грузовик, за рулем которого находился 40-летний мужчина.

В результате ДТП водитель Chery погиб на месте. Его пассажиры — 57-летний мужчина и 52-летняя женщина — госпитализированы. Водитель отечественного авто также получил травмы и был доставлен в больницу.