В Ульяновске автомобиль сбил 8-летнего мальчика на глазах у родителей

В Ульяновске автомобиль сбил 8-летнего мальчика на глазах у родителей. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

«Семья вышла из такси. Родители пошли вперёд, а ребенок присел на корточки, видимо, чтобы достать котенка из рюкзака. В этот момент девушка, не заметив ребенка, тронулась с места и проехалась по нему. Когда малыша госпитализировали, он еще был жив», — рассказал один из очевидцев.

Мальчик скончался в больнице. Сообщается, что родители мальчика были пьяны в момент ЧП, потому что в тот день отмечали день рождения сына.