Рязанская прокуратура помогла восстановить права девочки-инвалида

Установлено, что 10-летняя рязанка нуждается в постоянном приеме лекарств. Однако органы здравоохранения не обеспечили юную пациентку медикаментами, поэтому родителям пришлось купить их за самостоятельно. Суд удовлетворил требования о возмещении расходов на лекарства в сумме около 6 тысяч рублей.

Рязанская прокуратура помогла восстановить права девочки-инвалида. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Установлено, что 10-летняя рязанка нуждается в постоянном приеме лекарств. Однако органы здравоохранения не обеспечили юную пациентку медикаментами, поэтому родителям пришлось купить их за самостоятельно.

Суд удовлетворил требования о возмещении расходов на лекарства в сумме около 6 тысяч рублей.