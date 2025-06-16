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Ремонт Троицкого моста на Первомайском проспекте в Рязани завершили досрочно
По словам мэра Виталия Артемова, на участке провели работы на правой части мостового полотна и тротуарах. Общая протяженность обновленного отрезка составила 115 метров. Первоначально завершение ремонта планировалось к 1 сентября, но из-за интенсивного движения на проспекте и необходимости перекрытия полос в часы пик, возникали заторы. На данный момент ремонт выполнен, осталось нанести разметку.

Ремонт Троицкого моста в Рязани завершили досрочно. Об этом в своем Telegram-канале рассказал мэр Виталий Артемов.

По его словам, на участке от Первомайского проспекта до площади Ленина провели работы на правой части мостового полотна и тротуарах. Общая протяженность обновленного отрезка составила 115 метров.

Первоначально завершение ремонта планировалось к 1 сентября, но из-за интенсивного движения на проспекте и необходимости перекрытия полос в часы пик, возникали заторы.

На данный момент ремонт выполнен, осталось нанести разметку.

Фото: Telegram-канал Виталия Артемова.