Ремонт Троицкого моста на Первомайском проспекте планируют завершить к концу лета
Работы по ремонту путепровода планируют завершить до 1 сентября. Рабочие ремонтируют дорожное полотно, тротуары и ограждения. Обе полосы для движения автотранспорта обещают открыть с 1 июля, а затем закончить все оставшиеся работы.
Ремонт Троицкого моста на Первомайском проспекте планируют завершить к концу лета. Об этом сообщают «Вести Рязань».
Работы по ремонту путепровода планируют завершить до 1 сентября. Рабочие ремонтируют дорожное полотно, тротуары и ограждения.
Обе полосы для движения автотранспорта обещают открыть с 1 июля, а затем закончить все оставшиеся работы.