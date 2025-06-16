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Новым первым зампредом рязанского правительства стал Денис Боков
Анна Рослякова покинула состав правительства области и получила назначение в ЛНР, сказал губернатор Павел Малков. «Надо сказать, что она трудилась в Рязанской области с максимальной отдачей. Теперь будем развивать отношения Рязани и Луганска», — отметил Малков. Денис Боков ранее работал в министерстве молодежной политики, также возглавлял минсоцзащиты области, работал ВЭБ. РФ. «Я так понимаю, не смогли найти общий язык с некоторыми товарищами. Предлагал Денису Бокову вернуться на должность еще в первый год своей работы в регионе. Рад, что вы вернулись», — отметил губернатор.

Новым первым зампредом рязанского правительства стал Денис Боков. Об этом стало известно на заседании правительства в понедельник, 16 июня.

Анна Рослякова покинула состав правительства области и получила назначение в ЛНР, сказал губернатор Павел Малков.

«Надо сказать, что она трудилась в Рязанской области с максимальной отдачей. Теперь будем развивать отношения Рязани и Луганска», — отметил Малков.

Денис Боков ранее работал в министерстве молодежной политики, также возглавлял минсоцзащиты области, работал ВЭБ. РФ. Теперь он будет курировать тот же блок вопросов, что и Рослякова, кроме вопросов противопожарной работы, которые перешли в блок ЖКХ зампреда правительства Рустама Халикова.

«Я так понимаю, не смогли найти общий язык с некоторыми товарищами. Предлагал Денису Бокову вернуться на должность еще в первый год своей работы в регионе. Рад, что вы вернулись», — отметил губернатор.

Также новым зампредом правительства стал министр Александр Пшенников. Он продолжит курировать здравоохранение области.

С утра 16 июня стало известно, что первый зампред рязанского правительства Анна Рослякова покинула пост.