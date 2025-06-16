Первый зампред рязанского правительства Анна Рослякова покинула пост

«У меня одна, великая Родина. Только изменилось место службы. Когда что-то одно заканчивается — всегда начинается новое. Вчера закончился очередной этап моей жизни. А сегодня уже начался другой. Я благодарна всем, кто поддерживал меня все прошедшие годы. Учил, наставлял, критиковал, подставлял плечо. И благодарна тем, кто сейчас поверил и доверил. Верю, что вместе у нас однозначно получится! Самое ответственное — не подвести. И я сделаю для этого все», — написала Рослякова. Ранее сообщалось, что она будет работать в одном из новых регионов.

Первый зампред рязанского правительства Анна Рослякова покинула пост. Об этом она сообщила на своей странице в соцсетях.

«У меня одна, великая Родина. Только изменилось место службы. Когда что-то одно заканчивается — всегда начинается новое. Вчера закончился очередной этап моей жизни. А сегодня уже начался другой. Я благодарна всем, кто поддерживал меня все прошедшие годы. Учил, наставлял, критиковал, подставлял плечо. И благодарна тем, кто сейчас поверил и доверил. Верю, что вместе у нас однозначно получится! Самое ответственное — не подвести. И я сделаю для этого все», — написала Рослякова.

Ранее сообщалось, что она будет работать в одном из новых регионов.