МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

По данным регионального ЦГМС, в ближайший час, с сохранением до конца суток 16 июня на территории Рязанской области местами ожидается гроза, ливень. Порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. Жителей призвали быть внимательными и осторожными в непогоду.