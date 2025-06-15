Экологи предупредили рязанцев о возможном нашествии опасного вредителя

По словам экспертов, вместо сошедшего на нет непарного шелкопряда в рязанских лесах и парках может распространиться зимняя пяденица, способная объедать листву более чем 200 видов деревьев и кустарников. «Период размножения вредителя приходится на май, в июне начинается повреждение листвы. Выглядит это как скрученные паутинкой листья, внутри которых гусеницы зеленого цвета. Препараты против них необходимо использовать те, которые рекомендуют при борьбе с бабочками», — отметили экологи.

Экологи предупредили рязанцев о возможном нашествии опасного для листвы вредителя. Об этом сообщает Telegram-канал экологического рязанского альянса.

По словам экспертов, вместо сошедшего на нет непарного шелкопряда в рязанских лесах и парках может распространиться зимняя пяденица, способная объедать листву более чем 200 видов деревьев и кустарников.

«Период размножения вредителя приходится на май, в июне начинается повреждение листвы. Выглядит это как скрученные паутинкой листья, внутри которых гусеницы зеленого цвета. Препараты против них необходимо использовать те, которые рекомендуют при борьбе с бабочками», — отметили экологи.