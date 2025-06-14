Рязанцы пожаловались на агрессивных собак в центре города

По словам автора поста, на территории Кремля 11 июня к девушке подбежала агрессивная собака и начала лаять. «Всего их [бездомных собак] было порядка 6. Без намордников, неухоженные», — говорится в посте. Отмечается, что через время этих же бездомных собак заметили за пределами Кремля, якобы они бежали в сторону Ленина.