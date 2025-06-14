МЧС выпустило метеопредупреждение для рязанцев

15 июня на территории Рязанской области сохранятся дожди, грозы. Ветер может усилиться до 17 м/с. Ночью и утром 15 июня в регионе местами ожидается туман с видимостью 200-800 м.