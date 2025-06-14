Бондарчук и Кологривый оказались в числе эвакуированных россиян из Ирана

Российский актер Никита Кологривый, а также режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа оказались в числе эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян. Всего планируется эвакуация 88 россиян, 56 из них уже находятся на азербайджанской территории.

Российский актер Никита Кологривый, режиссер Федор Бондарчук и его съемочная группа оказались в числе эвакуированных из Ирана в Азербайджан россиян. Об этом 14 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу посольства РФ в Баку.

Всего планируется эвакуация 88 россиян, 56 из них уже находятся на азербайджанской территории.

Напомним, Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана.

Видео: Telegram-канал «CBC TV Azerbaijan»