Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 13
17°
Сбт, 14
18°
Вск, 15
16°
ЦБ USD 79 0.4 12/06
ЦБ EUR 90.01 0.22 12/06
Нал. USD 80.21 / 80.00 13/06 11:45
Нал. EUR 91.65 / 92.50 13/06 11:45
Новости
Итоги года New
Публикации
«Беременна в 16» по-рязански
Алиса родилась, выросла и пошла в школу в Рязани. Три г...
11 июня 2025 13:50
5 603
Обзор на родники в черте Рязани
От водопроводной воды в Рязани уже не первый год пахнет...
3 июня 13:30
23 186
Исповедь рязанского наркомана. Часть первая
Я начал употреблять 15 лет назад, в 2010 году. Именно н...
30 мая 12:31
32 850
Зарплата — на планшете. Водители «Зеленого сада» точно знают, сколько...
Вместо путевых листов — современный планшет, вместо лиш...
29 мая 13:49
33 995
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанцы возмутились состоянием моста через реку
«Фото моста через Вожу в Рыбном, продолжение улицы Тургенева. Обратите внимание на опоры моста. Ремонт не планируется?» — задался вопросом рязанец. Судя по кадрам, некоторые опоры начали разрушаться, из них торчит арматура.

Рязанцы возмутились состоянием моста через реку Вожа в Рыбном. Кадры 12 июня опубликовали в соцсетях.

«Обратите внимание на опоры моста. Ремонт не планируется?» — задался вопросом рязанец.

Судя по кадрам, некоторые опоры начали разрушаться, из них торчит арматура.

Фото из соцсетей