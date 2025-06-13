Рязанцы возмутились состоянием моста через реку
«Фото моста через Вожу в Рыбном, продолжение улицы Тургенева. Обратите внимание на опоры моста. Ремонт не планируется?» — задался вопросом рязанец. Судя по кадрам, некоторые опоры начали разрушаться, из них торчит арматура.
Рязанцы возмутились состоянием моста через реку Вожа в Рыбном. Кадры 12 июня опубликовали в соцсетях.
«Обратите внимание на опоры моста. Ремонт не планируется?» — задался вопросом рязанец.
Судя по кадрам, некоторые опоры начали разрушаться, из них торчит арматура.
Фото из соцсетей