Рязанцы возмутились состоянием моста через реку

«Фото моста через Вожу в Рыбном, продолжение улицы Тургенева. Обратите внимание на опоры моста. Ремонт не планируется?» — задался вопросом рязанец. Судя по кадрам, некоторые опоры начали разрушаться, из них торчит арматура.