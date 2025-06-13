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Появились подробности гибели рязанского экс-прокурора в зоне СВО
Алексей Филиппов отправился добровольцем в зону СВО в январе 2025 года, где стал командиром штурмового подразделения. Весной при выполнении боевого задания по освобождению одного из районов Луганской Народной Республики он погиб, прикрывая собой бойцов. У Алексея Филиппова остались жена, сын и две дочери. Церемония прощания состоялась 11 июня в Ряжске.

В зоне СВО погиб бывший прокурор Сапожковского района Алексей Филиппов. Подробности его гибели опубликовал вестник общественной организации ветеранов и пенсионеров региональной прокуратуры.

Алексей Филиппов отправился добровольцем в зону СВО в январе 2025 года, где стал командиром штурмового подразделения. Весной при выполнении боевого задания по освобождению одного из районов Луганской Народной Республики он погиб, прикрывая собой бойцов.

У Алексея Филиппова остались жена, сын и две дочери.

Церемония прощания состоялась 11 июня в Ряжске.

Напомним, Алексей Филиппов родился в Рязани в 1980 году, в 2002 году окончил Академию права и управления. Работал помощником прокурора Ряжского района и зампрокурора Кораблинского района.

С 2022 по 2024 год был прокурором Сапожковского района.

Фото: вестник общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры Рязанской области