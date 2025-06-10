В зоне СВО погиб бывший прокурор Сапожковского района Алексей Филиппов

Похороны мужчины пройдут в среду 11 июня в Ряжске на кладбище у военного городка. Алексей Филиппов родился в Рязани в 1980 году, в 2002 году закончил Академию права и управления. Работал помощником прокурора Ряжского района и зампрокурора Кораблинского района. С 2022 по 2024 год был прокурором Сапожковского района.

В зоне СВО погиб бывший прокурор Сапожковского района Алексей Филиппов. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязинформбюро».

Похороны мужчины пройдут в среду 11 июня в Ряжске на кладбище у военного городка.

Алексей Филиппов родился в Рязани в 1980 году, в 2002 году закончил Академию права и управления. Работал помощником прокурора Ряжского района и зампрокурора Кораблинского района.

С 2022 по 2024 год был прокурором Сапожковского района.