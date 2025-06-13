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Опубликован прогноз погоды на 14 июня в Рязанской области
В области будет облачно. Ожидается дождь, местами сильный, гроза, туман. Ветер будет северо-восточный, до 16 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +7…+12°С, днем — +16…+21°С.

Опубликован прогноз погоды на 14 июня в Рязанской области. Соответствующую информацию разместила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В области будет облачно. Ожидается дождь, местами сильный, гроза, туман.

Ветер будет северо-восточный, до 16 м/с.

Температура воздуха по области ночью составит +7…+12°С, днем — +16…+21°С.