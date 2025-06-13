Опубликован прогноз погоды на 14 июня в Рязанской области

В области будет облачно. Ожидается дождь, местами сильный, гроза, туман. Ветер будет северо-восточный, до 16 м/с. Температура воздуха по области ночью составит +7…+12°С, днем — +16…+21°С.