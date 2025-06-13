Минобрнауки выделило региональным вузам более 70% бюджетных мест

«Более 600 тысяч мест выделено для поступления школьников, выпускников колледжей. И 73% из них направлены в регионы», — сказал министр. По его словам, возможность поступить на бюджетные места в российские университеты на данный момент — одна из самых высоких за последние годы. Отмечается, что подача документов в вузы начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.

Минобрнауки РФ выделило региональным вузам в 2025 году около 73% от общего числа бюджетных мест. Об этом 13 июня сообщило РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

«Более 600 тысяч мест выделено для поступления школьников, выпускников колледжей. И 73% из них направлены в регионы», — сказал министр.

По его словам, возможность поступить на бюджетные места в российские университеты на данный момент — одна из самых высоких за последние годы.

Отмечается, что подача документов в вузы начнется 20 июня и продлится до 12 августа с учетом дополнительных дней приема.