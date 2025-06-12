Власти предупредили рязанцев о фейках, касающихся воздушных атак

Речь идет и о последствиях акций, и о предупреждениях о якобы планирующихся. «Используются имена известных людей, поддельные скрины популярных СМИ и других информационных ресурсов. При этом поддельные аккаунты, с которых идет вброс, закрыты. Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам», — написано в посте.

Власти предупредили рязанцев о фейках про воздушную атаку. Об этом сообщил оперштаб региона.

Отмечается, что распространяется ложная информация, касающаяся воздушных атак. Речь идет и о последствиях акций, и о предупреждениях о якобы планирующихся.

«Используются имена известных людей, поддельные скрины популярных СМИ и других информационных ресурсов. При этом поддельные аккаунты, с которых идет вброс, закрыты. Проверяйте информацию и доверяйте только официальным источникам», — написано в посте.