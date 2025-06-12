В Рязанском районе 15-летний подросток на мопеде врезался в иномарку

Отмечается, что авария случилась в среду, 11 июня, в селе Поляны. По предварительным данным, 15-летний подросток на мопеде врезался в «Mazda 6». Несовершеннолетний с травмами обращался за медпомощью.

В Рязанском районе 15-летний подросток на мопеде врезался в иномарку. Об этом пишет «МК в Рязани» со ссылкой на региональную ГАИ.

Отмечается, что авария случилась в среду, 11 июня, в селе Поляны.

По предварительным данным, 15-летний подросток на мопеде врезался в «Mazda 6».

Несовершеннолетний с травмами обращался за медпомощью.