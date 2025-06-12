ТАСС: в Рязанской области нет программы обучения детей мигрантов, не прошедших тестирование

Согласно документу, в 18 регионах из 89 пока нет программ обучения русскому языку для детей иностранных граждан, не прошедших тестирование. В частности, это Запорожская, Брянская, Ульяновская области, Республики Крым, Карелия, Адыгея, Чукотский автономный округ, Севастополь, Вологодская область, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Владимирская, Рязанская, Пензенская, Херсонская, Курганская, Смоленская области и Республика Саха.

В Рязанской области нет программы обучения детей мигрантов, которые не прошли тестирование. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпросвещения России.

Согласно документу, в 18 регионах из 89 пока нет программ обучения русскому языку для детей иностранных граждан, не прошедших тестирование.

В частности, это Запорожская, Брянская, Ульяновская области, Республики Крым, Карелия, Адыгея, Чукотский автономный округ, Севастополь, Вологодская область, Еврейская автономная область, Кабардино-Балкарская Республика, Владимирская, Рязанская, Пензенская, Херсонская, Курганская, Смоленская области и Республика Саха.