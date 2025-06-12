Колокольцев предложил депортировать мигрантов, которые не приносят пользу России

«На улицах и в жилом секторе не должно быть нелегально пребывающих мигрантов. Те, кто утратил работу, отчислен из вуза, не прошёл дактилоскопию, не обучается языку, не приносит пользы для российского общества, должны покинуть нашу страну. Кроме того, нужно исключить факты, когда приезжие скапливаются у миграционных подразделений, чем провоцируют негативную реакцию местных жителей».