Рязанской пенсионерке помогли вернуть похищенные мошенниками деньги

Отмечается, что мошенники убедили 74-летнюю рязанку оформить кредиты и перевести деньги на «безопасный» счет. Всего женщина перевела мошенниками 145 тыс. рублей. СК возбудил уголовное дело. В ходе расследования установлен владелец счета, на который пенсионерка перевела деньги. Им оказалась жительница Челябинской области. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с челябинки 145 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск. Женщина перевела деньги добровольно.