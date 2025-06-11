Рязань вошла в тройку самых монополизированных городов на рынке новостроек в РФ

На первой и второй строчке оказались Севастополь и Саратов, Рязань заняла третью позицию. В каждом из городов на пять застройщиков приходится более 90% продаж первичного жилья. Отмечается, что общая монополизация рынка новостроек снизилась.

Рязань вошла в тройку самых монополизированных городов на рынке новостроек в РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Циан».

На первой и второй строчке оказались Севастополь и Саратов, Рязань заняла третью позицию. В каждом из городов на пять застройщиков приходится более 90% продаж первичного жилья.

Отмечается, что общая монополизация рынка новостроек снизилась.