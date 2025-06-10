Для Рязани закупят еще 14 новых троллейбусов

«В этом году закупим еще 14 новых машин благодаря нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. Также договорились с Санкт-Петербургом о дополнительной помощи по обновлению общественного транспорта в этом году», — написал глава региона. Кроме того, Малков сообщил, что обновляют изношенные участки контактной сети. «В прошлом году привели в порядок почти 21 км троллейбусных линий. Прорабатываем продление городских маршрутов. Проект на строительство контактной сети до дома № 60 по улице Новоселов готов и проходит госэкспертизу», — заключил он.

Для Рязани закупят еще 14 новых троллейбусов. Об этом в своем Telegram-канале губернатор Павел Малков.

«В этом году закупим еще 14 новых машин благодаря нацпроекту „Инфраструктура для жизни“. Также договорились с Санкт-Петербургом о дополнительной помощи по обновлению общественного транспорта в этом году», — написал глава региона.

Кроме того, Малков сообщил, что обновляют изношенные участки контактной сети.

«В прошлом году привели в порядок почти 21 км троллейбусных линий. Прорабатываем продление городских маршрутов. Проект на строительство контактной сети до дома № 60 по улице Новоселов готов и проходит госэкспертизу», — заключил он.