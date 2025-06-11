Мэрия предупредила рязанцев об изменениях в работе автобуса № 25

12 июня, в День России, транспорт не будет ходить по маршруту «пл. Свободы — озеро Ореховое». Это связано с проведением на территории Лесопарка Фестиваля мотоспорта «Кубок Губернатора Рязанской области в дисциплине «Эндуро на мотоциклах — экстрим». Жителей попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.