Зеленский заявил, что переговоры о территориях нужно вести ему

«Наша делегация имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов — вопросов военнопленных и [возвращения] детей — или прекращения огня. Однако у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал Зеленский, добавив, что обсуждение такой темы — его «работа». Он уточнил, что обсуждать этот вопрос будет только с президентом России Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский заявил в интервью венгерскому изданию Valasz Online, что переговоры о территориях нужно вести ему. Его слова передало ТАСС 10 июня.

«Наша делегация имеет мандат на обсуждение гуманитарных вопросов — вопросов военнопленных и [возвращения] детей — или прекращения огня. Однако у них нет мандата на обсуждение суверенитета и территориальной целостности Украины», — сказал Зеленский, добавив, что обсуждение такой темы — его «работа».

Он уточнил, что обсуждать этот вопрос будет только с президентом России Владимиром Путиным.