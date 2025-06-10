В рязанском кардиодиспансере помогли восстановиться мужчине после инсульта

Пациентом амбулаторного отделения медицинской реабилитации кардиодиспансера 34-летний рязанец стал после ишемического инсульта. Отмечается, что в результате острого нарушения мозгового кровообращения отказала левая рука, плохо работала левая нога и левая половина лица. «Мы применяли весь комплекс наших возможностей: физиопроцедуры, массаж, лечебную физкультуру, механотерапию. Сейчас речь пациента становится все более четкой, хорошо восстановлен объем движения руки. Реабилитацию будем продолжать», — отметила заведующая отделением амбулаторным отделением медицинской реабилитации Людмила Кирюхина.

В рязанском кардиодиспансере помогли восстановиться 34-летнему мужчине после инсульта. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава в соцсетях.

Пациентом амбулаторного отделения медицинской реабилитации кардиодиспансера 34-летний рязанец стал после ишемического инсульта. Отмечается, что в результате острого нарушения мозгового кровообращения отказала левая рука, плохо работала левая нога и левая половина лица.

«Мы применяли весь комплекс наших возможностей: физиопроцедуры, массаж, лечебную физкультуру, механотерапию. Сейчас речь пациента становится все более четкой, хорошо восстановлен объем движения руки. Реабилитацию будем продолжать», — отметила заведующая отделением амбулаторным отделением медицинской реабилитации Людмила Кирюхина.

Современное оборудование, которым оснащено отделение, предназначено для восстановления пациентов с сердечно-сосудистыми и легочными заболеваниями, болезнями нервной системы, суставов, для перенесших травмы, а также коронавирусную инфекцию, сказано в посте.

Уточняется, что пациенты, перенесшие инсульт, проходят курс реабилитации 2-3 раза в год. Занятия улучшают мышечный тонус и адаптацию к физической нагрузке.