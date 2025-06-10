В Рязанской области сбили велосипедиста

По словам очевидцев, ДТП произошло в селе Секирино Скопинского района. Судя по кадрам, столкнулись легковушка и велосипед. Транспортные средства получили серьезные механические повреждения. На месте происшествия работала полиция. Данные о пострадавших и подробности уточняются.