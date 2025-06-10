В Рязани произошло ДТП с участием «Ниссана»

Отмечается, что авария произошла 10 июня примерно в 10:51 на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии. Судя по кадрам, столкнулись тягач «Скания» и «Ниссан». На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.