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В Рязани произошло ДТП с участием «Ниссана»
Отмечается, что авария произошла 10 июня примерно в 10:51 на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии. Судя по кадрам, столкнулись тягач «Скания» и «Ниссан». На месте происшествия работала полиция. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.

В Рязани произошло ДТП с участием «Ниссана». Об этом сообщили в соцсетях.

Отмечается, что авария произошла 10 июня примерно в 10:51 на перекрестке Касимовского шоссе и улицы Советской Армии. Судя по кадрам, столкнулись тягач «Скания» и «Ниссан». На месте происшествия работала полиция.

Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.