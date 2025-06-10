В Рязани определили новые участки для сноса ветхого жилья и строительства нового

В 2026 году в Рязани выставят на аукцион участки на улицах Весенней и Гоголя, площадь которых превышает несколько десятков гектаров. С соответствующим отчетом на заседании гордумы во вторник, 10 июня, выступил мэр Виталий Артемов. Также он отметил, что точную площадь участков для реализации программ комплексного развития определят после подтверждения «Сбербанком» финансовой модели. Точные адреса территорий мэр не озвучил. «Мы проанализировали весь город, посмотрели, где у нас дома, постройки ранее 1970 года, какие из них ветхие и аварийные. На сегодняшний день определили 20 перспективных КРТ», — заявил глава города.

В 2026 году в Рязани выставят на аукцион участки на улицах Весенней и Гоголя, площадь которых превышает несколько десятков гектаров. С соответствующим отчетом на заседании гордумы во вторник, 10 июня, выступил мэр Виталий Артемов.

Также он отметил, что точную площадь участков для реализации программ комплексного развития определят после подтверждения «Сбербанком» финансовой модели. Точные адреса территорий мэр не озвучил.

«Мы проанализировали весь город, посмотрели, где у нас дома, постройки ранее 1970 года, какие из них ветхие и аварийные. На сегодняшний день определили 20 перспективных КРТ», — заявил глава города.

Напомним, Правительство России ранее приняло распоряжение о комплексном развитии территории в Рязани, согласно которому в городе появится новый микрорайон. Для реализации данного проект снесут десятки аварийных и ветхих домов.