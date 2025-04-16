В Рязани появится новый микрорайон, для этого снесут десятки домов

Согласно проекту, на территории 26,9 гектаров района появится современное комфортное жилье, общественные пространства, транспортная и социальная инфраструктура, включая новую школу, детский сад и поликлинику. «Благодаря проекту мы сможем расселить 28,2 тысячи м² аварийного и ветхого жилья. Это важный шаг в развитии Рязанской области. Долгое время в регионе строилось жилье без социальной и транспортной инфраструктуры. Постепенно исправляем ситуацию и заручились поддержкой на федеральном уровне», — отметил Малков.

В Рязани появится новый микрорайон, для этого снесут десятки домов. Об этом сообщает Павел Малков.

По его словам, распоряжение о комплексном развитии территории района приняло Правительство России.

Согласно проекту, на территории 26,9 гектаров района появится современное комфортное жилье, общественные пространства, транспортная и социальная инфраструктура, включая новую школу, детский сад и поликлинику. Отмечается, что предельная высота зданий, строений, сооружений 80 метров. Предельное количество надземных этажей — 25.

«Благодаря проекту мы сможем расселить 28,2 тысячи м² аварийного и ветхого жилья. Это важный шаг в развитии Рязанской области. Долгое время в регионе строилось жилье без социальной и транспортной инфраструктуры. Постепенно исправляем ситуацию и заручились поддержкой на федеральном уровне», — отметил Малков.