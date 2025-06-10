Стали известны подробности аварии с автобусом в Рязанской области
ДТП произошло вечером 10 июня на 479-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, столкнулись рейсовый автобус и легковушка «Лада Гранта». В результате происшествия транспортные средства получили незначительные механические повреждения. Среди людей никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях.
Стали известны подробности аварии с автобусом в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
ДТП произошло вечером 10 июня на 479-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, столкнулись рейсовый автобус и легковушка «Лада Гранта».
В результате происшествия транспортные средства получили незначительные механические повреждения. Среди людей никто не пострадал.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях.