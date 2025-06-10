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Стали известны подробности аварии с автобусом в Рязанской области
ДТП произошло вечером 10 июня на 479-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, столкнулись рейсовый автобус и легковушка «Лада Гранта». В результате происшествия транспортные средства получили незначительные механические повреждения. Среди людей никто не пострадал. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются. Ранее об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях.

Стали известны подробности аварии с автобусом в Рязанской области. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

ДТП произошло вечером 10 июня на 479-ом километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, столкнулись рейсовый автобус и легковушка «Лада Гранта».

В результате происшествия транспортные средства получили незначительные механические повреждения. Среди людей никто не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее об аварии рассказали очевидцы в социальных сетях.