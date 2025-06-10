В Рязанской области произошло ДТП с легковушкой и автобусом

В Клепиковском районе столкнулись автомобиль Lada Granta и пассажирский автобус King Long № 504 Касимов-Рязань. На кадрах видно, что оба транспортных средства оказались в кювете. Официальная информация уточняется.

В Рязанской области произошло ДТП с легковушкой и автобусом. Об этом во вторник, 10 июня, сообщает Telegram-канал «Топор | Новости Рязани».

В Клепиковском районе столкнулись автомобиль Lada Granta и пассажирский автобус King Long № 504 Касимов-Рязань. На кадрах видно, что оба транспортных средства оказались в кювете.

Официальная информация уточняется.