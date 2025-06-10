Shot: в воде бренда «Снежская» нашли превышение лития

По данным издания, нарушение выявили в образце воды «Сенежская», отобранном в магазине «Ашан. Отмечается, что при длительном употреблении воды с повышенным содержанием вещества можно заработать мышечную слабость, аритмию, почечную недостаточность и снижение функций щитовидной железы.