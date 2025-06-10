Рязанской пенсионерке помогут вернуть похищенные дропперами 1,6 млн рублей

Установлено, что в конце 2024 года женщина под влиянием мошенников перевела на банковские счета неизвестных лиц 750 и 900 тыс. рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовного дело, восстановление прав заявительницы контролирует прокуратура.