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Рязанской ИП грозит крупный штраф за продажу подделок популярного бренда одежды
Подозрительно дешевые товары известного производителя выявили сотрудники отдела экономической безопасности ОМВД. В торговом помещении на улице Советской Армии полицейские выяснили, что одежда, обувь и аксессуары являются контрафактными. На продукцию отсутствовала товарно-сопроводительная документация. Работники не предоставили сертификаты качества и соглашение с правообладателем торговой марки. Из оборота изъяли 604 позиции. Правообладателю нанесен ущерб на сумму 3 миллиона 670 тысяч рублей.

Рязанскому ИП грозит крупный штраф за продажу подделок популярного бренда одежды.

Подозрительно дешевые товары известного производителя выявили сотрудники отдела экономической безопасности ОМВД.

В торговом помещении на улице Советской Армии полицейские выяснили, что одежда, обувь и аксессуары являются контрафактными. На продукцию отсутствовала товарно-сопроводительная документация. Работники не предоставили сертификаты качества и соглашение с правообладателем торговой марки. Из оборота изъяли 604 позиции.

Правообладателю нанесен ущерб на сумму 3 миллиона 670 тысяч рублей.

В отношении 60-летней индивидуальной предпринимательницы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». Ей грозит наказание от наложения штрафа в размере 100-300 тысяч рублей до лишения свободы на срок до 2 лет.