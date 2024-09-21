Рязанцы пожаловались на детей, ломающих гамаки на Лыбедском бульваре

Рязанка звонила участковому и просила разобраться в ситуации.

Рязанцы пожаловались на детей, ломающих гамаки на Лыбедском бульваре. Пост об этом 21 сентября опубликовали в соцсетях.

«Дети ломают качели! Уже сломали трос, на замечания не реагируют! Грубят взрослым на просьбу перестать так делать!» — написала женщина, добавив, что она обращалась к участковому и отправляла ему видео, где видно, как подростки ломают гамак.

Рязанка попросила родителей провести воспитательную беседу с детьми.

Напомним, на Лыбедском бульваре в Рязани компания подростков ломала гамак.