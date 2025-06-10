Российский депутат предложил ограничить доступ в интернет для пар ночью

Временное ограничение доступа к развлекательному контенту в позднее время «не большая плата за будущее нации». Депутат предложил внедрить инициативу в качестве добровольного эксперимента, привлечь к ней провайдеров, работников социальных служб и психологов.

Российский депутат предложил ограничить доступ в интернет для пар ночью. Об этом пишет «Абзац».

Временное ограничение доступа к развлекательному контенту в позднее время «не большая плата за будущее нации».

Депутат предложил внедрить инициативу в качестве добровольного эксперимента, привлечь к ней провайдеров, работников социальных служб и психологов.

«Молодые люди, вместо того чтобы общаться друг с другом, строить отношения и задумываться о детях, часами листают ленту, играют в игры или смотрят сериалы. Это не просто вредная привычка, это угроза демографической безопасности страны», — полагает политик.