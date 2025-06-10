После гибели подростка на водоеме под Рязанью прокуратура организовала проверку
Проверку организовали по поручению прокурора области Дмитрия Коданева. Отмечается, что на место трагедии в селе Поляны выезжал прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов. Во время проверки будет дана оценка надлежащего исполнения родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию ребенка и обстоятельствам произошедшего. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Прокуратура также взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами следствия. Ранее тело ребенка достали из водоема в селе Поляны.
После гибели подростка на водоеме под Рязанью прокуратура организовала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Проверку организовали по поручению прокурора области Дмитрия Коданева. Отмечается, что на место трагедии в селе Поляны выезжал прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов.
Во время проверки будет дана оценка надлежащего исполнения родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию ребенка и обстоятельствам произошедшего.
По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Прокуратура также взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами следствия.
Ранее тело ребенка 2012 года рождения достали из водоема в селе Поляны.