После гибели подростка на водоеме под Рязанью прокуратура организовала проверку

Проверку организовали по поручению прокурора области Дмитрия Коданева. Отмечается, что на место трагедии в селе Поляны выезжал прокурор Рязанского района Александр Аллахвердов. Во время проверки будет дана оценка надлежащего исполнения родителями (законными представителями) обязанностей по воспитанию ребенка и обстоятельствам произошедшего. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования. Прокуратура также взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой органами следствия. Ранее тело ребенка достали из водоема в селе Поляны.