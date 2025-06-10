В Рязанском районе из озера достали тело ребенка

Отмечается, что трагедия случилась в понедельник, 9 июня, в селе Поляны Рязанского района. Из озера вытащили тело мальчика 2012 года рождения.

В Рязанском районе из озера достали тело ребенка. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Отмечается, что трагедия случилась в понедельник, 9 июня, в селе Поляны Рязанского района.

Из озера вытащили тело мальчика 2012 года рождения.

«Дети тонут молча! В воде все происходит тихо и быстро. Ребенок уходит под воду и все. Дети будут смотреть на все в ужасе, и только потом побегут к родителям. Основная причина подобных ситуаций — отсутствие присмотра взрослых. Даже играя на берегу ребенок может утонуть», — отметила сотрудник пресс-службы МЧС Татьяна Дарсигова.