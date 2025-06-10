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Назначены выборы депутатов Рязанской облдумы
На заседании облдумы депутаты решили назначить выборы на единый день голосования — 14 сентября. Также внесены изменения в бюджет региона, касающиеся выделения денежных средств на проведение выборов в органы местного самоуправления во вновь образованных муниципальных округах.

Назначены выборы депутатов Рязанской облдумы. Об этом 10 июня в соцсетях сообщила пресс-служба избирательной комиссии Рязанской области.

На заседании облдумы депутаты решили назначить выборы на единый день голосования — 14 сентября.

Также внесены изменения в бюджет региона, касающиеся выделения денежных средств на проведение выборов в органы местного самоуправления во вновь образованных муниципальных округах.

Фото: группа избирательной комиссии Рязанской области в «ВК»